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03.09.2019 - 09:43| AA

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 6 ilde eski TÜBİTAK çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma çerçevesinde, kurumdan daha önce ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon devam ediyor.

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