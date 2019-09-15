Kocaeli'de can pazarı! Seferber oldular

Kaza, öğle saatlerinde, Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. İranlı 1'i kadın 2 turist, kiraladıkları arazi aracı ATV ile tura çıktı. Arazi aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda İranlı turistin kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yaralanan 2 turist, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. İranlı turistler tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.