MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKocaeli'de can pazarı! Seferber oldular
15.09.2019 - 15:30 | | DHA

Kocaeli'de can pazarı! Seferber oldular

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 1'i kadın 2 İranlı turist, kiraladıkları arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

Kocaeli'de can pazarı! Seferber oldular
ATV aracı devrildi: İranlı 2 turist yaralı
ATV aracı devrildi: İranlı 2 turist yaralı
ATV aracı devrildi: İranlı 2 turist yaralı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kaza, öğle saatlerinde, Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. İranlı 1'i kadın 2 turist, kiraladıkları arazi aracı ATV ile tura çıktı. Arazi aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda İranlı turistin kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yaralanan 2 turist, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. İranlı turistler tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de can pazarı! Seferber oldularKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 1'i kadın 2 İranlı turist, kiraladıkları arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da 'drift' kovalamacası: 2 çocuk öldü, 1 yaralı

Ankara'da 'drift' kovalamacası: 2 çocuk öldü, 1 yaralı

Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Korkusuzlar oyuncuları kimlerdir? Korkusuzlar filmi konusu

Korkusuzlar oyuncuları kimlerdir? Korkusuzlar filmi konusu

Korkutan yangın! 50 kişi müdahale ediyor

Korkutan yangın! 50 kişi müdahale ediyor

Sıradaki Haber