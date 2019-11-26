Kocaeli'de 'FETÖ' operasyonu: 28 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmaların ardından harekete geçti. Polis akademisi ve polis koleji öğrencileri olan ve daha sonra ilişikleri kesilen 28 şüpheli, ekiplerin bugün düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Marmara Depremi için ürküten iddia: Büyüklüğü minimum 7,2Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 'Marmara Denizi'nde bir deprem bekleniyor, şu anda olabilecek depremin büyüklüğü minimum 7,2. O deprem şu anda olabilir, belki 5-20 yıl bekleyebilir. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz ama yerini ve büyüklüğünü tahmin edebiliyoruz' açıklamasında bulundu.