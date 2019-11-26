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26.11.2019 - 20:35 | | DHA

Kocaeli'de 'FETÖ' operasyonu: 28 gözaltı

Kocaeli'de, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis akademisi ve polis kolejinin eski öğrencileri olan 28 kişi gözaltını alındı.

Kocaeli'de 'FETÖ' operasyonu: 28 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında  yapılan çalışmaların ardından harekete geçti. Polis akademisi ve polis koleji öğrencileri olan ve  daha sonra ilişikleri kesilen 28 şüpheli, ekiplerin bugün düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Marmara Depremi için ürküten iddia: Büyüklüğü minimum 7,2Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 'Marmara Denizi'nde bir deprem bekleniyor, şu anda olabilecek depremin büyüklüğü minimum 7,2. O deprem şu anda olabilir, belki 5-20 yıl bekleyebilir. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz ama yerini ve büyüklüğünü tahmin edebiliyoruz' açıklamasında bulundu.
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