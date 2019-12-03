Kocaeli'de hareketli dakikalar: Gelmeyin yoksa kafama sıkarım

Olay, akşam saatlerinde Gebze Barış Mahallesinde meydana geldi. Geçtiğimiz 26 Kasım'da yaşanan gasp olaylarını incelemeye alan polis, şüphelilerden birinin 17 farklı suçtan sabıka kaydı bulunan ve hakkında 'Yaralama ve kasten öldürme' suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.E. olduğunu belirledi.

E.E.'nin kaldığı evi tespit eden polis, baskın yaptı. Evinin penceresinden polisi gören E.E., yakalanacağını anlayınca tabancasını başına dayayarak, "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi. Olay yerine tedbir amaçlı özel harekat polisleri de sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından ikna olan E.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.E. cezaevine gönderildi.