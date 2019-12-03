03.12.2019 - 20:12 | | DHA
Kocaeli'de hareketli dakikalar: Gelmeyin yoksa kafama sıkarım
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve gasp suçundan aranan E.E.'nin evine baskın yapıldı. Polisi gören E.E. tabancasını başına dayayarak, "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi. Polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna olan E.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Olay, akşam saatlerinde Gebze Barış Mahallesinde meydana geldi. Geçtiğimiz 26 Kasım'da yaşanan gasp olaylarını incelemeye alan polis, şüphelilerden birinin 17 farklı suçtan sabıka kaydı bulunan ve hakkında 'Yaralama ve kasten öldürme' suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.E. olduğunu belirledi.
E.E.'nin kaldığı evi tespit eden polis, baskın yaptı. Evinin penceresinden polisi gören E.E., yakalanacağını anlayınca tabancasını başına dayayarak, "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi. Olay yerine tedbir amaçlı özel harekat polisleri de sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından ikna olan E.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.E. cezaevine gönderildi.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.