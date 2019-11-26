Kocaeli’de konsomatris operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde ki eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde konsomatrislik yaptığı belirlenen 1'i yabancı uyruklu 32 kişi hakkında işlem yaptı.

Farklı tarihlerde yapılan denetimlerde toplamda 32 kadın hakkında işlem yapan emniyet ekipleri, son olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında yaptığı uygulama sonucunda konsomatrislik yaptığı belirlenen 1'i yabancı uyruklu D.M. (25) olmak üzere 11 kişi hakkında işlem yaptı. Yabancı uyruklu D.M. sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma sevk edildi. Ekiplerin ilçedeki eğlence mekanlarına yönelik uygulamalarını sürdüreceği öğrenildi.