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18.10.2019 - 12:04 | | AA

Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Kocaeli'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen E.F, Y.Y. ve Ö.S. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze, Çayırova ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

 

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