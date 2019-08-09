Koçak’a Salt’tan kapsamlı seçki

Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın 1960’lar ile 2010’lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da gerçekleştiriliyor.

3 Eylül’de açılacak sergi, 29 Aralık’a kadar devam edecek. 1981 tarihli bir seriden esinle adlandırılan “Mutluluk Resimlerimiz”, kadın dergilerinden Hollywood sinemasına popüler kültürün yaygınlaşması ve Türkiye’deki yansımalarını eleştirel bir gözlemci anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir bakış sağlıyor.

Süslü çoraplar...

“Mutluluk Resimlerimiz”, SALT Beyoğlu’nun giriş mekânı Forum’da Vitrinler (1989-2019) serisinden bir seçkiyle başlayacak. Boncuk işlemeler ve parlak taşlarla süslü file çorapların, dantelli iç çamaşırlarının ve türlü aksesuarın sokak imgeleriyle iç içe geçtiği Ebrusan Vitrini (1993-1996) yıllar

sonra bu sergiyle Beyoğlu’na dönecek. Sanatçının “Fetiş Nesneler”, “Cahide’nin Öyküsü”nün de aralarında olduğu çalışmaları ve serileri bu kapsamlı sergide sanat takipçileriyle buluşacak. 1941 doğumlu Koçak, ilk resim çalışmalarını, ilk ve orta öğrenime devam ettiği TED

Ankara Koleji’nde Turgut Zaim’le yaptı. Liseyi bitirdiği Washington’da, soyut dışavurumcu Leon Berkowitz’in öğrencisi oldu ve okulun ‘en iyi resim öğrencisi’ seçildi.

Akademi yıllarında öncelikle Adnan Çoker galerisinde, ardından Cemal Tollu ve Neşet Günal atölyelerinde çalıştı. Serginin son bölümünü teşkil eden SALT Galata sunumu, Koçak’ın eskiz, kroki ve etütleri üzerinden söz konusu dönemde akademide egemen desen eğitimi anlayışını örneklendirecek. “Mutluluk Resimlerimiz”, sanat tarihçisi Ahu Antmen ile SALT’tan Amira Akbıyıkoğlu tarafından programlandı.

Denizbank Senaryo Yarışması

DenizBank, Türsak Vakfı iş birliğinde hayata geçirdiği 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması için başvurular başladı. Bu sene ilk kez hayata geçecek senaryo geliştirme ve projelendirme sunumlarının yanı sıra, düzenlenecek yapımcı ve network buluşmaları ile yarışmanın etki alanı genişletilecek. Böylece senarist adayları desteklenirken, senaryoların filme çekilmesi için de girişimlerde bulunulacak. Yarışmaya başvuru yapacak senaryoların görünürlüğünü arttırmak için sektörde bu alanda söz sahibi profesyonellerden oluşturulacak ön jüri, finalist olarak belirlenecek 10 senaryoyu seçmenin yanı sıra, senaryo geliştirme ve projelendirme sunumu ve yapımcı buluşmaları için öne çıkan içerikleri de belirleyecek.

Yarışmanın ilk senaryo ayağı için 1 Kasım, ilk film ayağı için 2 Aralık son başvuru tarihi olarak belirlendi.

Ödüller

Yarışmada birinci olana 25 bin TL, 2’nciye 15 bin TL ve 3’üncüye de 10 bin TL ile ödüllendirilecek. En iyi film kategorisinde ise, yarışmanın En İyi İlk Film ayağını kazanacak eser, 25 bin TL tutarındaki DenizBank Özel Ödülü’ne hak kazanacak.