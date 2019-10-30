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30.10.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Kocamın cinsel sorunları var affet! Üniversiteli kıza iğrenç taciz

Ataşehir’de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi S.T.’nin yanında aracını durdurarak mastürbasyon yapan elektrik mühendisi B.B.’yi mahkeme 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulamayan mahkeme cezayı da ertelemedi.

Kocamın cinsel sorunları var affet! Üniversiteli kıza iğrenç taciz

Ataşehir’de 22 Ocak 2019 günü saat 20.30 sıralarında doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla buluşmaya giden üniversite öğrencisi S.T.’nin (23) yanına otomobiliyle yaklaşan bir kişi camı açıp sözlü tacizde bulundu. Bu kişinin mastürbasyon yapmaya başlaması üzerine T. hızla aracın yanından uzaklaşarak arkadaşlarının yanına gitti.

EŞİMİN CİNSEL SORUNLARI VAR

Olayın ardından T. ailesiyle birlikte polise giderek şikâyetçi oldu. Ancak karakol çıkışı bir kafeye gidip oturan ailenin yanına şüpheli B.B.’nin eşi geldi. B.B.’nin eşi ilahiyat fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu, eşinin cinsel olarak problemlerinin bulunduğunu belirterek şikayetin geri çekilmesini istedi.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

İstanbul Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada şikâyetçi T.’nin avukatı Yunus Tekeş, mağdurun bu olaydan sonra psikolojisinin ciddi şekilde bozulduğunu belirterek sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Sanık B.B. ise suçlamaları reddederek beraatini istedi.

1 YIL 6 AY CEZA

Mahkeme sanığı “cinsel taciz “suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme iyi hal indirimi yapmadığı sanığın cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

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