KocasÄ± 6 saat rehin aldÄ±! Mutlu bir hayat yaÅŸamak istiyorum

Merkez Toroslar ilÃ§esindeki evini, 1 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ 2 Ã§ocuÄŸunu da yanÄ±na alarak terk etmek isteyen Nurcan Altundal'Ä± 6 saat sÃ¼reyle bÄ±Ã§aka rehin alan Ali Altundal, uzun uÄŸraÅŸlar sonucu ikna edildi. Tutuklanan Altundal hakkÄ±nda 'cebir, tehdit kullanarak kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma' ve 'silahla tehdit' buÃ§larÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±. Altundal'Ä±n yargÄ±lamasÄ± MersinÂ 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ederken Nurcan Altundal, Ã§ocuklarÄ± ile artÄ±k mutlu bir hayat yaÅŸamak istediÄŸini sÃ¶yledi. 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana eÅŸinden ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Altundal, "15 yÄ±llÄ±k evliyiz. Ä°ÅŸsiz kalmasÄ± ve arkadaÅŸ Ã§evresine takÄ±lmasÄ± onu Ã§ok deÄŸiÅŸtirdi. 6 ay boyunca evden Ã§Ä±kmadÄ±. Evin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamÄ±yorduk. Bu yÃ¼zden aramÄ±zda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Sabah Ã§ocuklarÄ±mla birlikte evi terk etmek iÃ§in eÅŸyalarÄ± topladÄ±k. EÅŸyalarÄ± toplu halde gÃ¶rÃ¼nce kapÄ±yÄ± kilitleyip, yakmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ben de balkona Ã§Ä±karak yardÄ±m istedim. OÄŸlum eÅŸimin elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼nce boynuma sarÄ±lÄ±p 'Anne lÃ¼tfen Ã¶lme' diye yalvardÄ±. EÅŸim bÄ±Ã§aÄŸÄ± boÄŸazÄ±ma dayadÄ±. YÃ¼zlerce polis geldi. Ä°mam ve psikolog zor ikna etti. Arka kapÄ±dan oÄŸlumu da yanÄ±na alarak Ã§Ä±ktÄ±. O anlarÄ± hala unutamÄ±yorum. Bana uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti unutabilirim ama sÃ¶zlerini asla unutamam" diye konuÅŸtu.

BEN DE Ã‡OCUKLARIM DA Ã‡OK YIPRANDIK

Olayla ilgili Mersin Adliyesi'nde aÃ§Ä±lan davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± ocak ayÄ±nda gÃ¶rÃ¼lecek. DavanÄ±n bir an Ã¶nce sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen Altundal, "Ben de Ã§ocuklarÄ±m da Ã§ok yÄ±prandÄ±k. Bu sÃ¼reÃ§ bir an Ã¶nce bitsin. Ã‡ocuklarÄ±mla mutlu bir hayat yaÅŸamak istiyorum" dedi.

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