Turgut Özyürek soruşturması ile ilgili düğmeye basan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, katil zanlısı sevgiliyi evde, Necla Özyürek'i ise otogarda gözaltına almıştı. Kendisinden 16 yaş büyük sevgilisi için cinayet işlediğini itiraf eden 33 yaşındaki katil zanlısı Hayrettin Atasoy, 58 yaşındaki adamı öldürdükten sonra bıraktığı yeri de tarif etmişti. Hayrettin Atasoy ve Necla Özyürek, emniyetteki sorgusunun ardındanadliye sevk edildiler.

1 yıl önce evlenen ve yaklaşık 9 aydır da ayrı yaşadığı kocasını öldürtmekle suçlanan Necla Özyürek, adliye girişinde sessiz kalırken katil zanlısı sevgilisi Hayrettin Atasoy ise pişmanlık belirtisi göstermedi.

'Neden öldürdünüz? Necla hanım dedi diye mi?' sorusu üzerine, 'Evet' yanıtını verirken, 'Aşk için değerdi, hâlâ aşığım. Aşk için değer' sözlerini kullandı. Hayrettin Atasoy'un bu sözleri ise tepki çekti.

Emniyetteki ifadesini savcılıkta da tekrarlayan Necla Özyürek, eşini öldürtmediğini; ancak ölümünden haberdar olduğunu belirtti. Sevgilisinden, eşinin telefonu ve kimliğini başka yere atmasını isteyen Necla Özyürek, böylece Turgut Özyürek'in kimliğinin belirlenmesinin önüne geçmek istemiş.

Turgut Özyürek cinayetiyle ilgili Necla Özyürek ve gönül ilişkisi bulunan Hayrettin Atasoy, savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Gönül ilişkisi bulunan ikili, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESET, KATİLİN GÖSTERDİĞİ YERDE BULUNDU!

Manisa'dan yola çıkan ekipler, İzmir Kemalpaşa ilçesindeki Karadere mevkinde arama çalışmalarına başladılar. Kadavra köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları, Müge Anlı canlı yayınında da ekrana geldi. Yaşlı adamın cesedinin bulunmasının ardından olay yerine savcı da geldi. Yaşlı adamın vücut bütünlüğünün bozulduğu tespit edildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

O anlar, televizyonda böyle yayınlandı:

CESET, KATİLİN GÖSTERDİĞİ YERDE BULUNDU!

Manisa'dan yola çıkan ekipler, İzmir Kemalpaşa ilçesindeki Karadere mevkinde arama çalışmalarına başladılar. Kadavra köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları, Müge Anlı canlı yayınında da ekrana geldi. Yaşlı adamın cesedinin bulunmasının ardından olay yerine savcı da geldi. Yaşlı adamın vücut bütünlüğünün bozulduğu tespit edildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.