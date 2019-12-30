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30.12.2019 - 07:50 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Kocasını vurup teslim oldu

İstanbul Beylikdüzü’nde Binnaz (45) ve Ferhat Kırış (41) çiftinin tartışması cinayetle bitti. Binnaz Kırış eşini evde bulunan silahla başından vurarak öldürdü. Ardından oğlunu uyandırıp, polisi arayarak cinayeti bildirdi. Polisler, Binnaz Kırış’ı gözaltına aldı. Bir boya fabrikasında müdür olan Ferhat Kırış ile Binnaz Kırış’ın biri erkek 2 çocuklarının bulunduğu, oğullarının nisan ayındaki düğünü için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

Kocasını vurup teslim oldu

 

Ferhat Kırış’ın kuzeni Mustafa Aşkın, 20 yıllık evli çiftin bilinen bir problemlerinin olmadığını belirterek şunları söyledi:  “Ailece sürekli görüşüyorduk. İyi anlaşıyorlardı. Biz de şaşkınız, bunu yapabilecek bir kadın değildi. Eşine ve çocuklarına düşkün bir adamdı. Pozitif, güler yüzlü biriydi. Kardeş gibiydik, ciddi bir sorunu olsaydı mutlaka duyardık. Binnaz abla da eşi gibi çocuklarına düşkündü. Ekonomik sorunları da yoktu. Oğulları 18 Nisan’da evlenecekti, yeni ev aldılar. Düğün hazırlıklarıyla uğraşıyorlardı. Sabah kavga etmişler. Binnaz abla eşini silahıyla vurup teslim olmuş. Ferhat’ın anne ve babası Samsun’da yaşıyor. Ama çocuklarının öldüğünden haberleri yok. Tanımadığı biri tarafından yaralandığını sanıyorlar. Yoldalar, İstanbul’a geliyorlar. Cenazemizi bugün Haramidere Cemevi’ne götüreceğiz. Yarın da Samsun Ladik’de defnedeceğiz.”

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