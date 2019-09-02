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02.09.2019 - 11:21

Kod Adı: Ressam filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kod Adı: Ressam filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Felix Chong'un yer aldığı Kod Adı: Ressam filmi 2018 yılında vizyona girdi. TV'de ilk kez ekrana gelecek olan Kod Adı: Ressam filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

Kod Adı: Ressam filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kod Adı: Ressam filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2018 yapımı olan film TV'de ilk kez bu akşam ekrana gelecek. İşte Kod Adı: Ressam filmi konusu ve başrol oyuncuları...

KOD ADI: RESSAM FİLMİ KONUSU

Hong Kong polisi, kimliğini gizleyen ve kendine "Boyacı" diyen bir suçluyu aramaktadır. Ona ulaşmak ve gerçek ismine ulaşmak için, Lee Man adında başka bir suçludan yardım istemek zorundadırlar.

KOD ADI RESSAM FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Yun-Fat Chow (Ressam), Aaron Kwok (Lee Man), Jingchu Zhang (Yuen Man), Catherine Chau (Müfettiş Ho)

Sahte polis yakalandı!İstanbul Zeytinburnu’nda kendisini polis olarak tanıtan, kimlik kontrolü bahanesiyle Afganistanlı uyruklu kişilerin cüzdanlarından paralarını çalan şüpheli yakalandı.
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