Köfte nasıl yapılır? En basit köfte tarifi...

Salata ve piyazla eşssiz bir lezzet haline gelen köfte Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri... Özellikle çocuklar köfteye bayılırken bu lezzetli yiyeceğin tarifi en çok merak edilen konulardan biri... İşte köfte hakkındaki detaylar...

KÖFTE MALZEMELERİ (4-5 KİŞİLİK)

Yarım kilo az yağlı (tercihen %20 yağlı) dana kıyma

1 tane yumurta

150 gr galeta unu

1 çorba kaşığı yıkanıp doğranmış maydonoz

2 diş sarımsak

1 adet orta boy soğan

Tuz

Karabiber

KÖFTE TARİFİ

Geniş bir kabın içine kıymayı koyun ve üstüne soğanı koyun. Daha sonra bir çorba kaşığı ince kıyılmış maydonozu koyun. Üstüne diş sarımsakları ekleyin. Ardından yumurta, galeta unu, karabiber ve tuzu da ekleyerek hepsini beraber karıştırın.

Yaklaşık 15 dakika tüm malzemeler karışana kadar karıştırın. İyice karıştıktan sonra kıyma harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Kopardığınız parçaları elinizle yuvarlak şekle getirip daha sonra avucunuzla ortasına bastırıp biraz düzleştirin.

Tüm harcı bitirdikten sonra önceden ısıtılmış fakat yağ konmamış tavaya köfteleri koymaya başlayın. Bir yüzü kızardıktan sonra diğer yüzü çevirin. Tüm köfteler pişene kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirmeye devam edin. Artık köfteleriniz hazır.