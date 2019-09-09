09.09.2019 - 18:26
Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir? 9 Eylül Hadi ipucu sorusu
Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 9 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...
Hafta içi her gün saat 20:30'da oynanan online bilgi yarışması Hadi'de, günün ipucu sorusu yayımlandı. Ülkemizin en ünlü şehirlerinden birine ilişkin sorulan sorunun cevabını derledik. İşte Hadi 9 Eylül ipucu sorusu...
SORU
Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir?
CEVAP
Trabzon