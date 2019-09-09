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09.09.2019 - 18:26

Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir? 9 Eylül Hadi ipucu sorusu

Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 9 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...

Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir? 9 Eylül Hadi ipucu sorusu

Hafta içi her gün saat 20:30'da oynanan online bilgi yarışması Hadi'de, günün ipucu sorusu yayımlandı. Ülkemizin en ünlü şehirlerinden birine ilişkin sorulan sorunun cevabını derledik. İşte Hadi 9 Eylül ipucu sorusu...

SORU

Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir?

CEVAP

Trabzon

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Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir? 9 Eylül Hadi ipucu sorusu

Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir? 9 Eylül Hadi ipucu sorusu

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