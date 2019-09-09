Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir? 9 Eylül Hadi ipucu sorusu

Hafta içi her gün saat 20:30'da oynanan online bilgi yarışması Hadi'de, günün ipucu sorusu yayımlandı. Ülkemizin en ünlü şehirlerinden birine ilişkin sorulan sorunun cevabını derledik. İşte Hadi 9 Eylül ipucu sorusu...



SORU



Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir?



CEVAP



Trabzon