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19.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Kokular Kitabı’na ödül

Koku uzmanı Vedat Ozan “Kokular Kitabı” serisinin dördüncü kitabı “Lezzetler” ile gastronominin önemli ödüllerinden Gourmand World Cookbook Awards 2019 ödülünü kazandı.

‘Kokular Kitabı’na ödül

Everest Yayınları’ndan çıkan “Lezzetler”, içinde bir yemek tarifi barındırmayan bir kitap. “Lezzetler” kitabı ile kolalı içeceklerin gerçek hikâyesinden Çin’den çalınan çay fidelerine, İngiliz soylularının yasak aşklarından yeni keşfedilen tatlara uzandıktan sonra köle ticaretinden girip aromalardan çıkarak, pastırmanın çemeniyle akçaağaç şurubu birbirine ortak ediliyor.                 

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
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