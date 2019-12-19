‘Kokular Kitabı’na ödül

Everest Yayınları’ndan çıkan “Lezzetler”, içinde bir yemek tarifi barındırmayan bir kitap. “Lezzetler” kitabı ile kolalı içeceklerin gerçek hikâyesinden Çin’den çalınan çay fidelerine, İngiliz soylularının yasak aşklarından yeni keşfedilen tatlara uzandıktan sonra köle ticaretinden girip aromalardan çıkarak, pastırmanın çemeniyle akçaağaç şurubu birbirine ortak ediliyor.