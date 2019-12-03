‘Kolay krediyle’ vurgun yaptılar

Emekliye ‘Kolay kredi’ tuzağıyla 900’den fazla emekliyi 5 milyon lira dolandıran 85 kişilik çete İstanbul Mali polisi tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Şebekenin, icra müdürlüklerine götürdükleri emeklilere “Maaşımın tamamı kesilebilir” ibaresi yazan muvafakatname imzalattığı belirlendi.

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan birçok emeklinin “kolay kredi” vaadiyle dolandırıldıkları yönünde yaptığı şikayet üzerine harekete geçti. Yapılan inceleme sonrası şebekenin adresleri ve üyelerinin isimleri tespit edildi. Şüphelilerin emeklilerin kredi ihtiyacını ticari faaliyet görünümünde karşılama vaadi ile hileli davranış sergileyerek tefecilik yaptıkları belirlendi. 13 ilde yapılan operasyonla 85 şüpheli yakalandı.

İlan verdiler

Şebekenin dolandırıcılık yönteminin de şöyle olduğu anlaşıldı: “Şebeke sosyal medya ve gazetelere “Emeklilere kredi” “Kolay kredi” diye ilan verdi. İlandaki numaraları arayanlar, İstanbul’a davet edildi. Daveti kabul eden kişiler, Alibeyköy ve Esenler’de karşılanarak servis araçlarına bindirildi. Dolandırıcılar, emeklileri Beylikdüzü ve Şişli’deki ofislere götürdü. Güven kazanmak için kafe ve restoranlarda emeklilere ikramda bulunuldu.

Güven sağlandıktan sonra da, kredi için fiyatı yüksek olan cep telefonu satışı yapılıyormuş gibi emekliler adına fatura kesildi. Bu şekilde borçlandırılan emeklilere, maaşlarının 12 katı kadar senet imzalatıldı. Ardından da, Çağlayan ve Bakırköy’deki İcra müdürlüklerine götürülen emeklilere, “Maaşımın tamamı kesilebilir” diye taahhütname imzalatıldı. Dolandırıcılar, komisyon, avukatlık ücreti ve dosya masrafı adı altında büyük miktarlarda kesintiler yaptıktan sonra emeklilere cüzi miktarda bir para verdikleri tespit edildi.”