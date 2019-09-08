Kolay ve güzel aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri nelerdir?

Aşure gününü sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar heyecan dolu. Aşure gününün idrak edilmesine saatler kaldı. 9 Eylül günü yaşanacak olan aşure günü için arayış devam ediyor. Aşure gününde, aşure yapıp dağıtacak olan vatandaşlar, 'aşure nasıl yapılır' arayışını sürdürüyor. Aşure malzemelerini merak edenler ise 'aşure malzemeleri nelerdir' arayışında bulunuyor. İşte Aşure yapılışı hakkında merak edilen bilgiler...

AŞURE MALZEMELERİ NELERDİR?

2 su bardağı aşurelik buğday

2,5 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı kuru fasulye

1/2 su bardağı nohut

1/2 su bardağı sarı üzüm

5-6 adet kuru kayısı

8-10 bardak kaynamış su

Süsleme için:

Nar içi

Badem (kabuğu soyulmuş)

Fındık

Kuş üzümü

Ceviz

AŞURE NASIL YAPILIR?

Bir gece önceden buğdayı iyice yıkayıp bir taşım kaynatın. Üstündeki köpüğünü alıp, kaynamış suyun içinde bir gece bekletin. Nohutu ve kuru fasulyeyi de ayrı kaplarda su içinde bekletin. Kayısı, incir, sarı üzüm ve kuru üzümleri ayrı kaplar içinde ıslatıp bekletin. Pişirme günü Nohutu, kuru fasulyeyi ve buğdayı ayrı kaplarda haşlayın. Kayısı ve inciri kesip, üzümü de ayrı kaplarda bir taşım kaynatarak haşlayın. Nohut ve kuru fasulyeyi kaynattıktan sonra kabuklarını çıkarın. Buğday yumuşayınca nohutu ve kuru fasulyeyi ekleyip, hepsini pişireceğiniz büyüklükte bir tencereye alın.8-10 bardak kaynamış suyu, yaklaşık 3-4 parmak üstünü geçecek kadar buğdayın üstüne ekleyin ve kısık ateşte 30-45 dakika arası pişirin. Yıkanmış ve haşlanmış kuru meyvelerin suyunu süzüp keserek aşurenin içine atın. Şekeri eklemeden önce tadına bakıp istediğiniz miktarda ekleyin. Tercihen 2,5 su bardağı toz şekeri karıştırarak iyice yedirin. Şeker tamamen eriyince ve aşurenin kıvamı koyulaşınca ateşten alın.Aşureyi ılıyınca kaselere paylaştırın. Dibine çökmemesi için soğuyunca süsleyin.Aşurelerin üstüne önce tarçın serpin, sonra fındık, tuzsuz badem, ceviz, dolmalık fıstık, temizlenen nar taneleri ve kuş üzümünü ekleyin.