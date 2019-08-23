Olay, dÃ¼n saat 10.50 sÄ±ralarÄ±ndaÂ GÃ¶kevler Mahallesi'ndeÂ bulunan bir kuruyemiÅŸ deposunda meydana geldi. CamlarÄ± filmli araÃ§larÄ±yla depo Ã¶nÃ¼ne gelen yÃ¼zÃ¼ maskeli dÃ¶rt ÅŸÃ¼pheliden ikisi araÃ§tan inerek depo giriÅŸine yÃ¶neldi.Â Ãœst katlarda bulunan Ã§alÄ±ÅŸanlara da aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyen ÅŸÃ¼pheliler levyeyle kapÄ±yÄ± aÃ§arak iÃ§eriye girdi.

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KOLÄ° KOLÄ° KONTROL ETTÄ°LER

Parmak izi bÄ±rakmamak iÃ§in ellerinde eldiven bulunan ve yÃ¼zleri maskeli ÅŸÃ¼pheliler depoda bulunan kolileri tek tek kontrol etti.ÂÃ‡ekirdek kolilerini almayan hÄ±rsÄ±zlar Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ± kolilerini dÄ±ÅŸarÄ±daki araÃ§larÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. Bu sÄ±rada gÃ¼venlik kameralarÄ±ndan depoda hÄ±rsÄ±zlarÄ±n olduÄŸunu gÃ¶ren Ã§alÄ±ÅŸanlar hÄ±rsÄ±zlara engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne inen Ã§alÄ±ÅŸanlar bir sÃ¼re araÃ§larÄ±yla kaÃ§an hÄ±rsÄ±zlarÄ±n peÅŸinden koÅŸtu. YaÅŸanan hÄ±rsÄ±zlÄ±k anÄ± saniye saniye gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Polis ekipleri depoya gelerek incelemelerde bulunurken, kaÃ§an hÄ±rsÄ±zlarÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.