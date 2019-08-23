MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündemKoli koli kontrol edip çaldÄ±lar!
23.08.2019 - 11:16| DHA

Koli koli kontrol edip çaldÄ±lar!

Ä°stanbul Esenyurt'ta bir kuruyemiÅŸ deposuna giren yÃ¼zÃ¼ maskeli ÅŸÃ¼pheliler, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n da olmasÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden koli koli Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§aldÄ±. HÄ±rsÄ±zlar Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n farketmesiyle olay yerinden kaÃ§arken o anlar gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

Koli koli kontrol edip çaldÄ±lar!

Olay, dÃ¼n saat 10.50 sÄ±ralarÄ±ndaÂ  GÃ¶kevler Mahallesi'ndeÂ  bulunan bir kuruyemiÅŸ deposunda meydana geldi. CamlarÄ± filmli araÃ§larÄ±yla depo Ã¶nÃ¼ne gelen yÃ¼zÃ¼ maskeli dÃ¶rt ÅŸÃ¼pheliden ikisi araÃ§tan inerek depo giriÅŸine yÃ¶neldi.Â  Ãœst katlarda bulunan Ã§alÄ±ÅŸanlara da aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyen ÅŸÃ¼pheliler levyeyle kapÄ±yÄ± aÃ§arak iÃ§eriye girdi.

Â 

KOLÄ° KOLÄ° KONTROL ETTÄ°LER

Parmak izi bÄ±rakmamak iÃ§in ellerinde eldiven bulunan ve yÃ¼zleri maskeli ÅŸÃ¼pheliler depoda bulunan kolileri tek tek kontrol etti.ÂÃ‡ekirdek kolilerini almayan hÄ±rsÄ±zlar Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ± kolilerini dÄ±ÅŸarÄ±daki araÃ§larÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. Bu sÄ±rada gÃ¼venlik kameralarÄ±ndan depoda hÄ±rsÄ±zlarÄ±n olduÄŸunu gÃ¶ren Ã§alÄ±ÅŸanlar hÄ±rsÄ±zlara engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne inen Ã§alÄ±ÅŸanlar bir sÃ¼re araÃ§larÄ±yla kaÃ§an hÄ±rsÄ±zlarÄ±n peÅŸinden koÅŸtu. YaÅŸanan hÄ±rsÄ±zlÄ±k anÄ± saniye saniye gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Polis ekipleri depoya gelerek incelemelerde bulunurken, kaÃ§an hÄ±rsÄ±zlarÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü; OnlarÄ± öptüm5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü OnlarÄ± öptümAntalya'da polisin 'dur' ihtarÄ±na uymayarak aralarÄ±nda ekip otosunun da bulunduÄŸu 5 araca çarpan 2.40 promil alkollü sürücü Rüya E. (21), kendisini aracÄ±na kilitleyerek polise zor anlar yaÅŸattÄ±. SÄ±caktan bunalÄ±p araçtan inen sürücü, götürüldüÄŸü hastaneden de kaçmaya kalkÄ±ÅŸtÄ±. Rüya E. ilk ifadesinde kaza yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, Ben otomobillere çarpmadÄ±m, onlarÄ± öptüm dedi.
daha fazla video iÃ§in

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçmek isterken canÄ±ndan oldu!

Yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek isterken canÄ±ndan oldu!

PKK'ya bir ÅŸok daha! ÇaÄŸrÄ±larÄ± karÅŸÄ±lÄ±k bulmadÄ±

PKK'ya bir ÅŸok daha! Ã‡aÄŸrÄ±larÄ± karÅŸÄ±lÄ±k bulmadÄ±

Eski eÅŸinin bÄ±çakladÄ±ÄŸÄ± Emine Bulut'un ölmeden önceki feryadÄ±! 'Ölmek istemiyorum'

Eski eÅŸinin bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ± Emine Bulut'un Ã¶lmeden Ã¶nceki feryadÄ±! 'Ã–lmek istemiyorum'

"KanÄ±m ÅŸifa" diyerek 13 milyon TLâ€™lik vurgun yapan ÅŸahÄ±s yakalandÄ±

"KanÄ±m ÅŸifa" diyerek 13 milyon TLâ€™lik vurgun yapan ÅŸahÄ±s yakalandÄ±

SÄ±radaki Haber