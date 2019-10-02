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02.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Kolluk personeli yaya nöbeti tutacak

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla 20 bin yaya geçidinde, 200 bin kolluk personeli ikişer saat yaya nöbeti tutacak.

Kolluk personeli yaya nöbeti tutacak

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün ülke genelinde eş zamanlı olarak “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyasıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekileceği ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da hazır bulunacağı nöbette, bakan yardımcıları, valiler, il ve ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar, okul müdürleri ve okul geçidi görevlilerinin yer alacağı aktarıldı.

Uygulama bugün başlıyor

Bugün başlayacak uygulamalarda, “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganıyla 13.00-15.00 saatleri arasında devletin tüm unsurlarının görevde olacağı açıklandı. Kampanya kapsamında görevlendirilen personelin, yayaların güvenli bir şekilde geçişini sağlayacağı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan el broşürlerinin sürücü ve yayalara dağıtılacağı anlatıldı. Bu yıl yapılan düzenlemelerle, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” kampanyasının sonuç verdiği, trafik kazalarındaki yaya ölümlerinin geçen yıla göre yüzde 34.5 azaldığı belirtildi. 

 

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