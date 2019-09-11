11.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Koloğlu’ndan 90. yaş kitabı
Ünlü tarihçi ve gazeteci Orhan Koloğlu, bu sene 90. yaşını kutluyor. Koloğlu, Konya’da başlayan Galatasaray Lisesi’nden Roma’ya oradan Lübnan’a ve dünyanın farklı bölgelerine uzanan maceralı hayatını “90’a Girerken 90’ıncı Kitap” adıyla ölümsüzleştirdi.
Tarihçi Kitabevi etiketiyle yayınlanan kitap yakın tarihine Koloğlu’nun kaleminden tanıklık etme imkanı sağlıyor. “Lise’nin demir kapısı ne zaman ve neden kapandı?”, “İslam tarihinin önemli isimlerinden Filistin Müftüsü Emin El Hüseyin Neler Anlatmıştı?”, “Ecevit’in nasıl basın danışmanı oldum?”, “Roma’dan Karaçiye” otomobilim ile niye gittim neler yaşadım?”, “Demirel ne teklif etti?”, “12 Eylül Askeri idaresi ‘Bizi Avrupa’ya anlat’ dediklerinde ne yaptım?” gibi bölümlerden oluşan kitabı, Koloğlu fotoğraf ve karikatürlerle süslüyor. KASEV Vakfı Dinlenmeevi-Huzurevi’nde yaşamını sürdürmekte olan Koloğlu, doğum gününü ve yeni kitabını 13 Eylül’de huzurevinde kutlayacak.
Kağıthane'de iki aile arasında çıkan kavga kameradaKağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı. Yaşanan kavga ise mahallelilerin kameralarına yansıdı.