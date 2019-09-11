Koloğlu’ndan 90. yaş kitabı

Tarihçi Kitabevi etiketiyle yayınlanan kitap yakın tarihine Koloğlu’nun kaleminden tanıklık etme imkanı sağlıyor. “Lise’nin demir kapısı ne zaman ve neden kapandı?”, “İslam tarihinin önemli isimlerinden Filistin Müftüsü Emin El Hüseyin Neler Anlatmıştı?”, “Ecevit’in nasıl basın danışmanı oldum?”, “Roma’dan Karaçiye” otomobilim ile niye gittim neler yaşadım?”, “Demirel ne teklif etti?”, “12 Eylül Askeri idaresi ‘Bizi Avrupa’ya anlat’ dediklerinde ne yaptım?” gibi bölümlerden oluşan kitabı, Koloğlu fotoğraf ve karikatürlerle süslüyor. KASEV Vakfı Dinlenmeevi-Huzurevi’nde yaşamını sürdürmekte olan Koloğlu, doğum gününü ve yeni kitabını 13 Eylül’de huzurevinde kutlayacak.