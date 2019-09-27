Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Filmin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Kolonya Cumhuriyeti bu akşam ekranlarda olacak. Komedi türündeki filmin ekrana gelmesiyle birlikte "Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Filmin konusu nedir? Oyuncuları kimler?" soruları da gündem olacak. İşte filme dair bilgiler...
Çağlar Çorumlu'nun başrolünde olduğu yerli film Kolonya Cumhuriyeti bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2017 yılı yapımı filmin yönetmenliğini Murat Kepez yaparken filme dair bilgiler şimdiden araştırılıyor. Özellikle filmin nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları sorgulanıyor. İşte detaylar...
KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kolonya Cumhuriyeti Muğla'nın Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekildi.
KOLONYA CUMHURİYETİ KONUSU NEDİR?
Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Menge, bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor.
OYUNUCULARI KİMLER?
Çağlar Çorumlu Peker Mengen
Büşra Pekin Mualla/Ajan Smith
Mahir İpek Hilmi
Uğur Bilgin Bahtiyar
Ersin Korkut Salih
Gülhan Tekin Macide
Öner Ateş Muhabir Ümit
Hakan Ummak
Patrycja Widlak
Hamza Yazıcı-Uzaylı
Ali Fuat Onan
Abdullah Kasapoğlu
Pınar Tanrıverdi