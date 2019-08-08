Kolonya yalanı

İstanbul’da son 7 ayda 20’nin üzerinde sahte içki şebekesi çökertilirken, 38 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimine karşı operasyonlarını sıklaştırdı. Son bir ayda 23 kişinin sahte içkiden ölmesi üzerine İstanbul’da 20 Temmuz ile 6 Ağustos arasında seri operasyonlar düzenleyen ekipler, sahte içki üreten 19 şahsı gözaltına alırken, baskın yaptığı adreslerde bin 401 şişe sahte içki ile 6 ton 670 litre metil alkol, 10 bin 264 adet boş içki şişesi, 68 bin 600 adet içki şişesi etiketi, 5 bin adet TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) bandrolü, 20 bin adet yabancı ülkelere ait bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

İş yeri görünümünde

Başakşehir ve Bağcılar’da sanayi sitelerinde açtıkları iş yeri görünümündeki adreslerde merdiven altı, Küçükçekmece ve Avcılar’da kiraladıkları lüks villalarda butik, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da ise seyyar araçlarda üretim yapan şebekenin 19 mensubundan 4’ü tutuklandı. Çökertilen şebekeler arasında kolonya üretimi adı altında sahte içki üretimi ve metil alkol satışı yapan şebeke de bulunuyor. Başakşehir’de Şahintepesi Mahallesi’nde bir apartmanın bodrum katında kurulan kolonya imalathanesine yapılan baskında, 4 ton 500 litre metil alkol ele geçiren ekipler, belediye tarafından kolonya imalathanesi ruhsatı verilen imalathanenin, sahte içki üretimi yapan şebekelere metil alkol temin ettiğini belirledi.

Etiket basıp kullandılar

Ürettikleri sahte içkileri İstanbul’da bazı tekel bayileri ve alkollü restoranlar üzerinden piyasaya sürdüğü belirlenen şebekelerin, sahte içkileri, düzenledikleri naylon faturalarla kargo ya da ambarlardan yük alan kamyoncular aracılığıyla İzmir, Hatay, Tokat, Ankara ve Eskişehir’e götürdükleri de tespit edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 145 şebeke mensubundan 38’i tutuklandı. 95 bin 267 şişe sahte içki, 84 bin 633 adet boş şişe, 15 bin 473 litre metil alkol, 1 milyon 824 bin adet şişe kapağı, 4 milyon 677 bin adet sahte şişe etiketi, 187 bin TAPDK etiketi, 250 bin adet sahte yabancı menşeili etiket, 400 litre anason yağı ile çok miktarda malzeme ele geçirildi. Şebekelerin ürettikleri içkilerin sahte olduğunun anlaşılmaması için TAPDK bandrolleri basıp kullandıkları belirlendi.

Formülü tutturamadılar

Polis, sahte içki yapan şebekelerin bazılarının imalatta kullandıkları metil alkolü kaynatarak damıttığını, bilimsel formülü bilmediklerini, bazılarının ise damıtmadan direk karışıma kattığını tespit etti.