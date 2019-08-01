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01.08.2019 - 11:09

Kolpaçino 3. Devre filmi ne zaman vizyona girdi? Kimler oynuyor?

11 Mart 2016 tarihinde vizyona giren Kolpaçino filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Komedi türündeki Kolpaçino 3. Devre filminin başrolünde Şafak Sezer yer alıyor. İşte Kolpaçino filmi hakkında merak edilenler...

Kolpaçino 3. Devre filmi ne zaman vizyona girdi? Kimler oynuyor?

Kolpaçino 3. Devre filminin konusu, Yönetmenliğini ve senaristliğini Şafak Sezer'in üstlendiği, başrollerinde Şafak Sezer, Erkan Petekkaya, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Volkan Başaran, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş, Burak Öncü'nün yer aldığı film Kolpaçino Bomba'nın devamında, 5-6 sene sonrasında geçecek. Özgür, Sabri’nin ihanetinden sonra karısı Cemile’den ayrılmıştır ve oturduğu villayı eskiden olduğu gibi filmcilere kiraya vermekte, oradan gelen para ile geçinmektedir. Bir tartışma esnasında ‘Başkan’ lakaplı mafya babasının adamlarından birinin telefonu Özgür’ün telefonuyla karışır. Özgür, kendi villasının kirasını beklerken zarfta yirmi adet bir milyon dolarlık banknot olduğunu farkeder ve paraların üstüne yatıp kaçış planları yapmaya başlar. Fakat Başkan, bunu Özgür ve arkadaşlarının yanına bırakmamaya kararlıdır.

 

Eski damadını bacağından vurduSakarya'nın Hendek ilçesinde, N.G. (65), tartıştığı eski damadı Kemal Karadeniz'i cadde ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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