Kolpaçino: Bomba filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kolpaçino: Bomba filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Şafak Sezer'in oturduğu Kolpaçino: Bomba filmi ilk filmin devam serisi olarak çekildi. Film vizyona girdiği tarihten itibaren 17 hafta boyunca vizyonda kalırken 736.320 seyirci tarafından izlendi ve 6.559.712,00 TL tutarında hatırı sayılır bir hasılatın da sahibi oldu.

KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Kolpaçino: Bomba filminin başrollerinde Şafak Sezer, Arzu Yanardağ, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Ali Çatalbaş, Orhan Aydın, Volkan Başaran gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ KONUSU

İlk filmin ardından devam filmiyle karşımıza çıkan Kolpaçino: Bomba, ana kadrosunu neredeyse koruyor. Emlakçılığa başlayan Özgür, zengin bir ailenin damadı olmuştur. Eşini şarkıcı Şale ile aldatan Özgür'ün kaçamak macerası, Şale'nin kendisinden şantaj yoluyla para istemesiyle başlar.

İlk filmden tanıdığımız Sabri ve Tayfun'u kendisine yardım etmeleri için tutan Özgür bu durumdan paçasını kolay kurtaracağını sansa da, işler hiç de umduğu gibi gitmez. Hatta sadece kendisini değil, kendisini koruması için tuttuğu ekibin de hayatını tehlikeye atar. Sonunda işler öyle bir boyuta varır ki, Özgür kendisini İstanbul sokaklarında komik bir ölüm kalım savaşı içinde bulur...