Son dakika... Komandolardan Milli Takım'a tüyleri diken diken eden mesaj!

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların milli sporcular için hazırladığı videoyu, Twitter hesabından paylaştı. "Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Millî Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" notuyla paylaşılan videoda, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde şampiyon olan İbrahim Çolak, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde şampiyon olan Busenaz Sürmeneli ile A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamı verirken çekilen fotoğrafları yer aldı.



Komandolar, "Şampiyon olan milli sporcularımız ve milli takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun" ifadeleriyle milli sporculara selam gönderdi.

Video, "MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle paylaşıldı. Söz konusu etiketle Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Mehmetçik’e yönelik sosyal medyada destek kampanyası başlatıldığı öğrenildi.