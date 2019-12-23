MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Komşu kızların tuvaletine kamera yerleştiren doktor emeklilik için dilekçe verdi
ABONE OL
23.12.2019 - 15:10 | | DHA

Komşu kızların tuvaletine kamera yerleştiren doktor emeklilik için dilekçe verdi

Bartın'da, 2 kız öğrencinin evinin tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla aile sağlığı merkezindeki aile hekimliği sözleşmesi feshedilerek, açığa alınan pratisyen doktor K.Ü. (50), emekli olmak için İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

Komşu kızların tuvaletine kamera yerleştiren doktor emeklilik için dilekçe verdi

Kentteki aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü., 10 gün önce hazırladığı düzenekle yan dairesine taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeri gizli kamera yerleştirdi. Kız öğrencilerden biri, tuvaletteki kamerayı fark ederek, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, doktor K.Ü.'yü gözaltına alırken, evde bulunan kamera ve bilgisayara da el koydu. Doktor K.Ü., savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Doktor K.Ü.'nün bugün İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderek, emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi.

Öte yandan Bartın Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan idari soruşturma devam ederken, doktor K.Ü.'nün, bağlı bulunduğu aile hekimliği merkezindeki sözleşmesi feshedilerek, açığa alındığı belirtildi.

    Kartepe'de hayal kırıklığıTürkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartepede, yeni yıla günler kala beklenen kar yağışı halen gerçekleşmedi. Yılbaşı gecesi için otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, tatilciler hayal kırıklığına uğradı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yılbaşı öncesi yine zehir saçacaklardı! Çok sayıda gözaltı var

    Yılbaşı öncesi yine zehir saçacaklardı! Çok sayıda gözaltı var

    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

    Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

    Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

    Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

    Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

    Sıradaki Haber