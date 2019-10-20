Komşular birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Manallesi Kiremit Sokakta meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan Müslüm R. ve Yılmaz T., sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi Yılmaz T., Müslüm R.'yi bacağından bıçakladı. Müslüm R. de tüfekle rastgele ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Yılmaz T. ile o sırada sokakta oynayan çocuklarının başında duran Dürdane Düşünme, oğulları Yiğit (7) ve Yaşar Düşünme (9 ) ile yeğeni Ömür can Toklu (7), saçmaların vücutlarını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği belirtildi. Şüphelilerin de tedavileri tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.