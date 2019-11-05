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05.11.2019 - 09:26 |

Komşular 'Çocuğunuz size benzemiyor' deyince şüphelendiler! DNA testi yaptırınca şoke oldular...

Suudi Arabistan’da 2003’te Cüce ve Munaccım ailelerinin yeni doğan bebekleri karıştı. Çocuklar 5 yaşına gelince gerçek DNA testiyle ortaya çıktı. Türk ve Suudi aileler çocuklarını takas etti ama her iki çocuk da nüfusta hâlâ eski kimlikleriyle kayıtlı...

Komşular 'Çocuğunuz size benzemiyor' deyince şüphelendiler! DNA testi yaptırınca şoke oldular...

Sabah gazetesinden Yaser Çaparoğlu'nun haberine göre; oto elektrik ustası olan Yusuf Cüce (42) bir dönem Suudi Arabistan'da çalıştı. 2003'te Yusuf Cüce'nin hamile eşi, Necran kentinde doğum yaptı. İki çocuğun hayat boyu taşıyacağı ruhsal bunalım da burada başladı. Bebeğin kendileri gibi kokmadığı hissine kapılan anne, esmer oluşuna da şaşırdı. Doğumdan sonra Hatay'a gelen ailenin komşuları da bebeğin aileye benzemediğini dillendirince, kuşkuya kapılan aile, büyüdükçe esmerleşen ve saçları kıvırcıklaşan bebeğe DNA testi yaptırdı.

'İçimiz rahatlasın' denilerek yaptırılan testin sonucu ailede şok etkisi yarattı. Yakup adını verdikleri ve 4 yıldır bakıp büyüttükleri çocuk kendilerinden değildi. Aile gerçeğin peşine düştü ve soluğu Suudi Arabistan'da aldı. 6 ay sonra gerçek ortaya çıktı... Cüce Ailesi'nin 'gerçek' oğlu Ali, Suudi Arabistanlı Munaccım Ailesi'nde çıktı. Aileler tanıştı.

Hatta Suudi yetkililer çocukların etkilenmemesi için iki aileye aylık 120 bin riyale ev kiraladı. Türk aileye oturum izni hakkı da verildi. Aileler burada 3 yıl birlikte yaşadı. Ama çocukların psikolojisi bu durumdan da olumsuz etkilendi. Cüce ailesi Hatay'a döndü. Ancak Suudi makamlar çifte vatandaşlık hakkı vermediği için Ali kayıtlarda Munaccım ailesinin 'Suudi vatandaşı oğlu', Yakup ise Cüce ailesinin 'Türk vatandaşı oğlu' olarak kaldı, yani resmi prosedür yerine getirilmedi.

Komşular Çocuğunuz size benzemiyor deyince şüphelendiler DNA testi yaptırınca şoke oldular...

BİRBİRİMİZDEN KOPAMADIK

Hatay'ın Defne ilçesindeki evlerinde konuşan Yusuf Cüce, 11 yıldır süren mağduriyeti şöyle anlattı: "Oğlumuz Ali, Türkiye'de Suudi vatandaşı, Yakup ise Arabistan'da Türk vatandaşı olarak görünüyor. Türk vatandaşı olduğu için devletin verdiği hiçbir haktan faydalanamıyor. Ali şu anda Hatay Fen Lisesi'nde yabancı statüsünde Ali Mahmut Munaccım adıyla okuyor. Bu yıl 2'inci sınıfa geçti. Üniversite sınavlarında ne yaparız bilmiyorum. İki çocuğumuz da maddi manevi çok zor durumda. Yetkililerden çifte vatandaşlık konusunda yardım bekliyoruz. Bu mağduriyete son verilmesini istiyoruz. Çocuklarımızın alışma süresi çok zor oldu. Halen eksiklik hissediyorlar. Kolay değil, 5 yaşına kadar ailem dedikleri aileden kopmaktan ister istemez etkilendiler."

    Yaşlı adama cami çıkışı tekme tokat kiracı dayağıIsparta’da, aralarında hukuki süreç devam eden dükkan sahibi ile iş adamı olan kiracısının cami çıkışındaki tartışması kavgaya dönüştü. Kiracısının ittiği yaşlı adam kendini ‘Kerata’ ile savunmaya çalıştı ancak başaramadı. Kiracı, yaşlı adamı tekmeleriyle yere düşürdükten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra göğsüne aldığı tekme darbeleri sebebiyle hastaneye başvuran dükkan sahibi yaşlı adam, darp raporu aldıktan sonra kiracısından şikayetçi oldu.
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