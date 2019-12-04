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04.12.2019 - 09:48 | | İHA

Komşular sesleri duyunca polisi aradı! Sebep ise kahvaltı...

Adana'da kahvaltıyı beğenmediği için tartıştığı annesini rehin alan eski boksöre biber gazıyla müdahale edildi. Anne kurtarılırken, psikolojisinin bozuk olduğu bildirilen eski boksör ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Komşular sesleri duyunca polisi aradı! Sebep ise kahvaltı...

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, annesi Binnaz K. ile birlikte yaşayan eski boksör Murat K. sabah kahvaltı yapmak istedi. Ancak kahvaltıyı beğenmeyen Murat K. annesiyle tartıştı. Psikolojisinin bozuk olduğu belirtilen Murat K. annesini bıçakla rehin alıp kapıyı da kilitledi.

Evden kavga seslerinin gelmesi üzerine komşuları kapıyı çaldı ancak Murat K. bir türlü kapıyı açmadı. Vatandaşlar kapıyı açtıramayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polislere de kapıyı açmayıp elindeki bıçakla direnen Murat K. bir taraftan da kıyafetlerini çıkardı. Çırılçıplak kalan Murat K. arkadaşlarının ikna çabasına da cevap vermedi.

Komşular sesleri duyunca polisi aradı Sebep ise kahvaltı...

Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından Murat K.'nın arkadaşları sigara verme bahanesiyle kapıyı açtırınca polis içeri biber gazı sıkıp anneyi kurtardı. Ancak Murat K. bıçakla direnmeye devam edip yaklaşanı bıçaklayacağını söyledi. Polis eve biber gazı sıkmaya devam edip Murat K.'nın dışarı çıkmasını sağladı. Gözleri yanan Murat K. bir süre daha direnip daha sonra elindeki bıçakla birlikte ambulansa gitti. Murat K.'nın elindeki bıçak alınarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Komşular sesleri duyunca polisi aradı Sebep ise kahvaltı...

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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