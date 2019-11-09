Komşular sürekli yanan ışıktan şüphelendi! Eve girenler şoke oldu

Gölcük Dumlupınar Mahallesi’nde yalnız yaşayan Yaşar Kaya Ertem’den 3 gündür haber alamayan komşuları, evinde ışıkların sürekli yandığını fark edince polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Yaşar Kaya Ertem’in evinin tuvaletinde cesedi ile karşılaşıldı.

Yaşar Kaya Ertem’in düşerek yaralandığı için veya sağlık sorunlarına bağlı bir neden ile hayatını kaybettiği düşünülürken, Ertem’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.