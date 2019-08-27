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27.08.2019 - 20:05| DHA

Komşuları fark etti... Kömürlükte kendini astı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde evli 1 çocuk annesi Döndü Şimşek (46) kömürlükte kendini iple asarak, yaşamına son verdi

Komşuları fark etti... Kömürlükte kendini astı

Ebulhayır Mahallesi'nde oturan Döndü Şimşek, öğle saatlerinde evinin yanında bulunan kömürlüğün tavanına bağladığı iple kendini astı.

Durumu fark eden komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şimşek'in öldüğü belirlendi. Şimşek'in cesedi, yapılan incelemeden sonra hastanenin morguna kaldırıldı. Şimşek'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kötü kokular bir gencin cesedini ortaya çıkardıİstanbul Zeytinburnu’nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
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