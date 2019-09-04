MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKomşuları sese uyandı! 6'ncı kattan...
04.09.2019 - 07:13| İHA

Komşuları sese uyandı! 6'ncı kattan...

Karaman'da oturduğu apartmanın merdiven boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

Komşuları sese uyandı! 6'ncı kattan...

Olay, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Urgan Mahallesi 2269 Sokak’ta bulunan TOKİ evleri B1-41 Blok’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın son katında oturduğu öğrenilen Berat Özçınar (24), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 6’ncı kattan zemine düştü.

Gürültü sesine uyanan komşuları durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis, olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Berat Özçınar’ın cansız bedeni Karaman Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Komşuları sese uyandı! 6'ncı kattan...

Komşuları sese uyandı! 6'ncı kattan...

Son dakika: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Tek suçu oradan geçmekti... Hayatını kaybetti

Tek suçu oradan geçmekti... Hayatını kaybetti

Barışmak için gitti canından oldu!

Barışmak için gitti canından oldu!

Sıradaki Haber