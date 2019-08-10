MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKomşusunun bıçakladığı baba ve oğlu ağır yaralı
10.08.2019 - 14:49| DHA

Komşusunun bıçakladığı baba ve oğlu ağır yaralı

Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür (62) ve oğlu Burak Ömür'ü (39) bıçakla ağır yaraladı.

Komşusunun bıçakladığı baba ve oğlu ağır yaralı

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür'ün oturduğu dairenin kapısına giderek zili çaldı.

Selçuk A., kapıyı açan Zafer Ömür ve oğlu Burak Ömür'e bir anda bıçakla saldırdı. Baba ve oğlu, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Zafer ve Burak Ömür'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Zafer Ömür, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, oğlu Burak Ömür ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Selçuk A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

"Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

"Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

O ilimizde korkutan deprem

O ilimizde korkutan deprem

Sıradaki Haber