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09.08.2019 - 08:26

Komşusunun evine girerken yakalanınca... Tek yumrukta öldü!

İzmir Urla’da, cep telefonu mağazası işletmecisi A.K. ile kavga ederken ağır bir yumruk darbesi alan büfeci E.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Komşusunun evine girerken yakalanınca... Tek yumrukta öldü!

İzmir'in Urla ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Cep telefonu mağazası işletmecisi A.K. (22), iddiaya göre büfeci E.A'yıı yan komşusunun evine girerken yakaladı. İkili arasında çıkan kavgada suratına aldığı yumrukla yere yığılan ve hastaneye kaldırılan A., günler sonra yaşam savaşını kaybetti. Polisin, ameliyat edilen ancak kurtarılamayan A.'nın ölümü ile ilgili ifadesine başvurmak üzere A.K'yi aradığı belirtildi.

BAHÇEYE GİRDİ İDDİASI...

Olay, Urla Pazaryeri arka bölgesinde 544 konutlarında yaşandı. İddiaya göre olay şöyle gelişti:

Cep telefonu mağazası sahibi A.K., yan komşusunun evinin bahçesine girdiği iddia edilen E.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.K. attığı bir tek yumrukla E.A.'yı yere yıktı. Yere düşen ve ağır yaralanan 20 yaşındaki E. A. hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen A. tedaviye alındı. Ancak aradan günler geçtikten sonra Arısan yaşamını yitirdi. E.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, ölüm olayı sonrası cep telefoncu A.K'nin ifadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi.

Soruşturma devam ederken hayatını kaybeden E.A.'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp'tan alındı. Urla Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası E.A. son yolculuğuna uğurlandı. (Yeniasır)

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