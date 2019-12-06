MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kömür azalıyor emisyon yavaşlıyor
ABONE OL
06.12.2019 - 07:50 | | HABER ARAŞTIRMA

Kömür azalıyor emisyon yavaşlıyor

Küresel emisyonları inceleyen Küresel Karbon Bütçesi 2019 raporu açıklandı.

Kömür azalıyor emisyon yavaşlıyor

Rapora göre 2019’da emisyonların artış hızı, 2018’e göre azaldı. Ancak bu yavaşlamanın 2030’a kadar küresel ısınmanın 1.5 derecede tutulması hedefi için yeterli olmadığı belirtiliyor. Çalışma aynı zamanda en çok salım yapan 20 ülkeyi de listeliyor.

İlk beş sırasıyla Çin, Amerika, AB ülkeleri, Hindistan ve Rusya. Türkiye 20 ülke arasında 15. sırada yer alıyor. Çin’de 2018 yılında kişi başına düşen karbon emisyon miktarı 7 ton iken, aynı dönemde Türkiye’deki miktar ise kişi başı 5.2 ton. ABD’de ise kişi başı emisyon 16.6 tonla en yüksek oranda. 

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

Sokak ortasında cinayet!

Sokak ortasında cinayet!

Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

Sıradaki Haber