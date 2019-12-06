Kömür azalıyor emisyon yavaşlıyor

Rapora göre 2019’da emisyonların artış hızı, 2018’e göre azaldı. Ancak bu yavaşlamanın 2030’a kadar küresel ısınmanın 1.5 derecede tutulması hedefi için yeterli olmadığı belirtiliyor. Çalışma aynı zamanda en çok salım yapan 20 ülkeyi de listeliyor.



İlk beş sırasıyla Çin, Amerika, AB ülkeleri, Hindistan ve Rusya. Türkiye 20 ülke arasında 15. sırada yer alıyor. Çin’de 2018 yılında kişi başına düşen karbon emisyon miktarı 7 ton iken, aynı dönemde Türkiye’deki miktar ise kişi başı 5.2 ton. ABD’de ise kişi başı emisyon 16.6 tonla en yüksek oranda.