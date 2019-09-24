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24.09.2019 - 14:42 | | DHA

Kömürlükte cinsel istismar sanıklarına 15'er yıl hapis

Kayseri'de B.İ. (22) adlı kıza cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet B. (21) ve Selçuk Ö. (20), 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kömürlükte cinsel istismar sanıklarına 15'er yıl hapis

Geçen Mart ayında merkez Melikgazi ilçesi Güllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet B. ve Selçuk Ö., komşularının kızı B.İ.'ye, mahalledeki apartmana ait kömürlükte cinsel saldırıda bulundu. B.İ.'nin durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet B. ve Selçuk Ö. tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından yargılanan sanıklar Ahmet B. ve Selçuk Ö., karar duruşmasında hazır bulundu. Suçlamaları reddeden sanıklar, mağdur ile rızası ile ilişkiye girdiklerini ileri sürerek, beraatlarını talep etti. B.İ.'nin avukatı ise müvekkilinde zekâ geriliği olduğunu söyleyerek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet B. ve Selçuk Ö.'ye, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 13'er yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 2'şer yıl olmak üzere toplam 15'er yıl hapis cezası verdi ve tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

 

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