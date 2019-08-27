Kontrolden çıkan minibüs TIR'ın altına girdi!

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İskenderun E5 yolu üzerindeki Sariseki mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 31 B 0328 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, aynı yöndeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren minibüsün sürücüsü, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İngiliz turistlerin asılsız iddiaları çürütüldü!Güney Ege'de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek 'reklamasyon' davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.