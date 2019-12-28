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28.12.2019 - 18:31 | | İHA

Kontrolünü kaybedince evin bahçesine uçtu! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu-Karabük karayolunda kontrolden çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kontrolünü kaybedince evin bahçesine uçtu! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu-Karabük karayolu İstanbul’dan Sinop’a giden Yavuz Aygün (42) idaresindeki 34 BJY 087 plakalı otomobil, Araç ilçesine bağlı İğdir Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu.

Kazada sürücü Yavuz Aygün ile Sevin Çelin (46) ve Ömer Aygün araç içerisinde sıkıştı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyet ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralılardan Ömer Aygün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Yavuz Aygün ve Sevin Çelik ise Araç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kontrolünü kaybedince evin bahçesine uçtu Ölü ve yaralılar var


Kaza sonrasında emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, elektrik direğinin ise kırılması vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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