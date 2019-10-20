20.10.2019 - 23:37 |
Konuk filmi konusu nedir? (The Guest) Konuk filmi oyuncuları kimlerdir?
Orjinal adı The Guest olan ve 2014 yılında gösterime girip oldukça ilgi çeken Konuk filmi, bu gece Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki oldukça heyecanlı bir aksiyon filmi olan Konuk'un konusu nedir ve başrolünde hangi oyuncular yer alıyor?
KONUK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Peterson Ailesi bir gün, görev sırasında ölen oğullarının yakın arkadaşı olduğunu iddia eden bir adamın ziyaretiyle karşı karşıya kalır. Aile bu yabancıyı ağırlar fakat adamın hayatlarına girmesiyle birlikte kaza süsü verilen ölümler gerçekleşmeye başlar. Fakat zaman içerisinde hem aileyi hem de çevrelerindekileri tedirgin eden bu ölümlerin, bu gizemli yabancı ile ilgisi olduğu anlaşılmaya başlar. Yabancı, yavaş yavaş aileyi de etkisi altına almaya başlar.
KONUK FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI!
Konuk filminin başrollerinde Dan Stevens, Maika Monroe ve Leland Orser'in yer alıyor.
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.