Konuk filmi konusu nedir? (The Guest) Konuk filmi oyuncuları kimlerdir?

KONUK FİLMİ KONUSU NEDİR?



Peterson Ailesi bir gün, görev sırasında ölen oğullarının yakın arkadaşı olduğunu iddia eden bir adamın ziyaretiyle karşı karşıya kalır. Aile bu yabancıyı ağırlar fakat adamın hayatlarına girmesiyle birlikte kaza süsü verilen ölümler gerçekleşmeye başlar. Fakat zaman içerisinde hem aileyi hem de çevrelerindekileri tedirgin eden bu ölümlerin, bu gizemli yabancı ile ilgisi olduğu anlaşılmaya başlar. Yabancı, yavaş yavaş aileyi de etkisi altına almaya başlar.

KONUK FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI!



Konuk filminin başrollerinde Dan Stevens, Maika Monroe ve Leland Orser'in yer alıyor.