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16.12.2019 - 11:17 |

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Bankaların konut kredisi faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları düşürüldü. Birçok banka tarafından yapılan faiz indirimleri ile vatandaşlara ev almanın yolu açılıyor. Peki, hangi banka ne kadar indirim yaptı? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Bankaların konut kredisi faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları ile ilgili yapılan indirimler devam ediyor. Bankalar yaşanan pozitif gelişmeler sonrası kredi faiz oranlarında indirime gitti. Kredi kullanmak isteyen kişiler kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istiyor. İşte bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.25 Taşıt kredisi: 1.19 Konut kredisi: 0.99

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.19 (Maaş müşterileri) 1.25 (Diğer müşteriler) Taşıt kredisi: 1.19 Konut kredisi: 0.99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25 Taşıt kredisi: 1.19 Konut kredisi: 0.99

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.55 İhtiyaç kredisi: 1.51 Taşıt kredisi: 1.13 Konut kredisi: 0.99

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 İhtiyaç kredisi: 1.62 Taşıt kredisi: 1.19

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.54 Taşıt kredisi: 1.23 Konut kredisi: 1.02

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59 Tüketici kredisi: 1.59 Mortgage kredisi: 1.99 Taşıt kredisi: 1.31

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.09 Taşıt kredisi: 1.1 Ev kredisi: 1.06

ING BANK FAİZ ORANLARI

E kredi: 0.99 Konut kredisi: 0.98 Taşıt kredisi: 1.14

İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
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