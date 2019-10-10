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10.10.2019 - 23:21 | | AA

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 21 kişi tutuklandı

Konya merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 45 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 21 kişi tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, "mahrem imamların" verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş, örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 50 şüpheliden gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geriye kalan 24 zanlıdan 6'sı savcılık tarafından serbest bırakılırken 18'i de adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de, "mahrem imamların" verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatmış, şüphelilerden 45'i gözaltına alınmıştı.

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