Konya ve Adıyaman şehitlerini uğurladı

Hakkâri’de görev sırasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatın infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen (25) memleketi Konya’da, Van’ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Fırat Demir (23) ise Adıyaman’da toprağa verildi. 10 bin kişinin uğurladığı şehit Özmen’in işitme engelli babası Salih Özmen’e tören sırasında yapılan konuşmalar işaret diliyle aktarılırken, bir yıllık uzman onbaşı olan şehit Demir’i ise kardeşi üniformasıyla son yolculuğuna uğurladı.

10 bin kişi katıldı

Şehit Uzman Çavuş Recep Özmen için Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen törene mülki ve idari yöneticiler, komutanlar ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Taziyeleri kabul eden işitme engelli baba Salih Özmen’e, tören sırasında yapılan konuşmalar bir görevli tarafından işaret diliyle anlatıldı. Özmen’in naaşı Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliği’nde toprağa verildi.

Adıyaman’a getirilen Uzman Onbaşı Fırat Demir’in cenazesini camide üniformasını giyen kardeşi Yusuf Demir ve diğer yakınları gözyaşlarıyla karşıladı.

Gözyaşlarıyla veda

İl Müftüsü Mehmet Taşçı’nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Demir’in cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü olan Demir’in bir yıl önce uzman onbaşı olduğu öğrenildi.