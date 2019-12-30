Konya ve Karaman'da okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

Konya ve Karaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler bugün okullar tatil edildi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Konya ve Karaman'ın birçok ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilçe beyaz örtüye büründü. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle Konya ve Karaman'ın birçok ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Karaman'da eğitime kar engeli

Karaman'ın, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 30 Aralık Pazartesi ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Konya'nın 5 ilçesinde eğitime kar engeli

KONYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar, 1 gün süreyle tatil edildi.

Kentin Ahırlı, Bozkır, Güneysınır, Hadim ve Taşkent ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 5 ilçede, bugün için eğitime ara verildiği duyuruldu.