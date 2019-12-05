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05.12.2019 - 16:32 | | DHA

Konya'da bira fabrikasında patlama! Yaralılar var

Konya'nın Çumra ilçesindeki bira üretim fabrikasında, gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 4 işçi yaralandı.

Konya'da bira fabrikasında patlama! Yaralılar var
Konya'da bira fabrikasında patlama! Yaralılar var
Konya'da bira fabrikasında patlama! Yaralılar var
Konya'da bira fabrikasında patlama! Yaralılar var
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İçeriçumra Mahallesi'ndeki bira üretim fabrikasının 8'inci katında, öğle saatlerinde, arpa nakli yapılan makinede toz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan işçiler Rahmi Uysal (52), Coşkun Pehlivan (46), Mehmet Turan (49) ve Eyyüp Pehlivan (43) ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

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