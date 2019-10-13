Konya'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda 1'i kadın olmak üzere 10 Suriye ve Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, Türkiye'de ve Konya'da eylem hazırlığında olduğunun değerlendirildiği belirtildi.