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13.10.2019 - 21:09 | | AA

Konya'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda 1'i kadın olmak üzere 10 Suriye ve Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, Türkiye'de ve Konya'da eylem hazırlığında olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Av tüfeğiyle dehşet saçtılarAdıyaman'da 3 katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.
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