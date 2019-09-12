MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKonya'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
12.09.2019 - 01:22| AA

Konya'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Konya'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özcan yönetimindeki 42 DPM 98 plakalı hafif ticari araç, Kulu-Konya kara yolunun 27. kilometresinde aynı yönde giden Muzaffer Y. idaresindeki 06 SFB 35 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön bölümü TIR'ın altına girdi. Kazada sürücü Mehmet ve yanında bulunan Fatma Özcan (73) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Fatma Özcan Kulu Devlet Hastanesine, Mehmet Özcan ise Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatma Özcan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, sürücü Mehmet Özcan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, TIR sürücüsü Muzaffer Y. gözaltına alındı.

 

Fethiye'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 14 yaralıMuğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.Kaza; Göcek Tüneli girişindeki kavşakta meydana geldi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kafasına poşet geçirdi, kuaför kurşunladı

Kafasına poşet geçirdi, kuaför kurşunladı

Konya'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Yolcu minibüsüyle otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu minibüsüyle otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kırmızı ışıkta geçen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Kırmızı ışıkta geçen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Sıradaki Haber