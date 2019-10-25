MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKonya'da öğrencileri taciz eden hademe gözaltına alındı!
25.10.2019 - 12:32 | | DHA

Konya'da öğrencileri taciz eden hademe gözaltına alındı!

Konya’da lisede 3 kız öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürülen işitme ve konuşma engelli hizmetli Mehmet E. (26) gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, okul bahçesinde taciz olayına tepki gösterdi.

Konya'da öğrencileri taciz eden hademe gözaltına alındı!

Olay, merkez Meram ilçesi Hacı Şaban Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, dün okulda hademe olarak görev yapan Mehmet E. tarafından fiziki ve sözlü tacize uğradıklarını söyleyen 3 kız öğrenci, durumu önce okul yönetimine, ardından da ailelerine anlattı.

Ailelerin şikayeti üzerine polis, Mehmet E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu sürerken, bugün okul bahçesinde toplanan veliler ve öğrenciler, taciz olayına tepki gösterdi. Öğrenciler başka öğrencilerin de tacize uğradığını, korktukları için söyleyemediklerini iddia etti. Bir veli ise Mehmet E.'nin kız öğrencilere fiziki tacizde bulunduğunu, cep telefonundan uygunsuz videolar izlettirdiğini ileri sürdü. Polis, okul içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

 

 

Çavuşoğlu: Müttefiklerin teröristle görüşmesi kabul edilemezDışişleri Bakanı, Türkiye'nin YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin iadesi için ABD'ye yaptığı başvuru için "Yazılı bir nota ile ABD'ye bildirdik" dedi. Terörist için çıkarılan kırmızı bülten 196 ülkede geçerli.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Ölüm Patroniçesi'yle bağlantılı kişilere baskın! Çok sayıda gözaltı var

'Ölüm Patroniçesi'yle bağlantılı kişilere baskın! Çok sayıda gözaltı var

Kara Cuma (Black Friday) ne zaman? İndirimler ne zaman başlayacak?

Kara Cuma (Black Friday) ne zaman? İndirimler ne zaman başlayacak?

Diyarbakır'da öğretmeni darp eden baba ve oğlu tutuklandı!

Diyarbakır'da öğretmeni darp eden baba ve oğlu tutuklandı!

Her Yerde Sen yeni bölüm ne zaman? Hangi gün yayınlanacak?

Her Yerde Sen yeni bölüm ne zaman? Hangi gün yayınlanacak?

Sıradaki Haber