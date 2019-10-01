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01.10.2019 - 12:46 | | DHA

Konya'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

Konya'da, sosyal medya hesapları aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

Konya Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tarık Adil G. ve Seyfettin D. adlı şüphelilerin, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlar yaptıklarını belirledi. Yapılan araştırmalar sonunda da Tarık Adil G.'nin, örgütle bağlantılı olan Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Mardin delegesi olduğu saptandı. 2 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Esenyurt'ta 3.5 lira, Fatih'te 10 lira... Et yerine onu kullanıyorlar!Yeşillik, domates ve limonla birleşince sofraların vazgeçilmezi olan lahmacunda fiyat farkı dikkat çekiyor. İstanbul'da kimi işletmeler lahmacunu 3,5 TL'den satarken, kimi yerlerde fiyatı 10 TL'yi buluyor. Fiyat farkı için 'Kira ve giderlerden kaynaklanıyor' diyen de var, kullanılan ürünü işaret eden de.
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