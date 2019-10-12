MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi
12.10.2019 - 08:45 | | DHA

1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi

Konya'da 1,5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek, bir evin kapısının önüne terk edilmiş bulundu.

1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Fındıkköy Sokak'ta oturan Şenol Tuna, saat 01.00 sıralarında evine geldiğinde, kapının önünde kundağa sarılı bir bebek buldu. Bebeği evine alan Tuna, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri bebeğinin kundağının içerisinde, "İsmi Umut. Bu sizin umudunuzdur. Allah'ın size lütfu ve emanetidir. Kimliği yoktur. Kendi üzerinize çıkartın. Önce Allah'a sonra size emanettir. Bu sizin çocuğunuzdur” yazılı not buldu.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeğin tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Polis, bebeğin ailesinin bulmak için çalışma başlattı.

1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi

    Hong Kong'da protestolar sürüyorÇin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin geçen hafta getirdiği maske yasağına rağmen göstericilerin çoğu eyleme maskeyle katıldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

    Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları

    Fren yerine gaza basınca...

    Fren yerine gaza basınca...

    Fren yerine gaza basınca... Ortalığı birbirine kattı

    Fren yerine gaza basınca... Ortalığı birbirine kattı

    Sıradaki Haber