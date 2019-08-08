Konya’da TIR bariyerlere çarptı: 1 ölü

Kaza, gece saatlerinde Camiatik Mahallesi Otogar civarı Konya Afyonkarahisar karayolundaki Ilgın Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir’den Konya istikametine seyir halinde olan Olgun Laçin (48) idaresindeki 42 DEU 51 plakalı kömür yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alev aldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kazada, TIR sürücüsü Olgun Laçin olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapan TIR, vinç yardımıyla kaza mahallinden çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.